Вице-президент Турции подтвердил, что Анкара ожидает первых поставок С-400 в июле

Турция по-прежнему ожидает поставки первых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в июле 2019 года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая.

"Мы ожидаем, что получим первую поставку ЗРС С-400 в июле", - заявил Ф.Октай.

Он отметил, что приобретение С-400 является личным выборам Турции, она основана на национальных интересах страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе заявлял, что не намерен выходить из сделки по закупке С-400 и считает вопрос закрытым.

В то же время турецкие СМИ сообщают, что высокопоставленные сотрудники госдепа США в Анкаре стремятся убедить Турцию не покупать С-400.

Так, по данным СМИ, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер обсуждает с Анкарой продажу американских систем Patriot Турции и желание Анкары получить С-400.

СМИ ранее уже сообщали, что в Турции ожидают начало поставок российских систем С-400 в июле 2019 года. Анкара рассчитывает начать эксплуатацию системы к октябрю.

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.