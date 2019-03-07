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Регион 07.03.2019 13:15

Вице-президент Турции подтвердил, что Анкара ожидает первых поставок С-400 в июле

Турция по-прежнему ожидает поставки первых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в июле 2019 года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая.

"Мы ожидаем, что получим первую поставку ЗРС С-400 в июле", - заявил Ф.Октай.

Он отметил, что приобретение С-400 является личным выборам Турции, она основана на национальных интересах страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе заявлял, что не намерен выходить из сделки по закупке С-400 и считает вопрос закрытым.

В то же время турецкие СМИ сообщают, что высокопоставленные сотрудники госдепа США в Анкаре стремятся убедить Турцию не покупать С-400.

Так, по данным СМИ, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер обсуждает с Анкарой продажу американских систем Patriot Турции и желание Анкары получить С-400.

СМИ ранее уже сообщали, что в Турции ожидают начало поставок российских систем С-400 в июле 2019 года. Анкара рассчитывает начать эксплуатацию системы к октябрю.

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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