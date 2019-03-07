Вице-президент Турции подтвердил, что Анкара ожидает первых поставок С-400 в июле

Турция по-прежнему ожидает поставки первых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в июле 2019 года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая.
"Мы ожидаем, что получим первую поставку ЗРС С-400 в июле", - заявил Ф.Октай.
Он отметил, что приобретение С-400 является личным выборам Турции, она основана на национальных интересах страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе заявлял, что не намерен выходить из сделки по закупке С-400 и считает вопрос закрытым.
В то же время турецкие СМИ сообщают, что высокопоставленные сотрудники госдепа США в Анкаре стремятся убедить Турцию не покупать С-400.
Так, по данным СМИ, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер обсуждает с Анкарой продажу американских систем Patriot Турции и желание Анкары получить С-400.
СМИ ранее уже сообщали, что в Турции ожидают начало поставок российских систем С-400 в июле 2019 года. Анкара рассчитывает начать эксплуатацию системы к октябрю.
В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.
Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
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