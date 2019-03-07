Спецназ блокировал дом в Кабуле, из которого был обстрелян митинг с участием ведущих афганских политиков

Афганский спецназ в Кабуле заблокировал дом, из которого велся минометный обстрел по участникам митинга памяти шиитского лидера Абдула Али Мазари, в котором участвовал премьер страны Абдулла Абдулла и ведущие афганские политики, сообщает в четверг пресс-центр МВД Афганистана.

Один из подозреваемых в причастности к инциденту задержан.

"Дом, из которого велся минометный обстрел, находится в 18 районе Кабула. Он окружен бойцами спецназа, осуществляется операция по задержанию преступников", - сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные министерства.

В клиники скорой помощи Кабула сообщили, что в больницы доставлены 11 раненных.

"Мы пока не знаем, сколько человек погибло, но приоритетом для нас являются раненные, их мы должны в первую очередь доставить в лечебные учреждения и оказать помощь", - отметили в клинике.