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Дальнее зарубежье 07.03.2019 13:34

Спецназ блокировал дом в Кабуле, из которого был обстрелян митинг с участием ведущих афганских политиков

Афганский спецназ в Кабуле заблокировал дом, из которого велся минометный обстрел по участникам митинга памяти шиитского лидера Абдула Али Мазари, в котором участвовал премьер страны Абдулла Абдулла и ведущие афганские политики, сообщает в четверг пресс-центр МВД Афганистана.

Один из подозреваемых в причастности к инциденту задержан.

"Дом, из которого велся минометный обстрел, находится в 18 районе Кабула. Он окружен бойцами спецназа, осуществляется операция по задержанию преступников", - сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные министерства.

В клиники скорой помощи Кабула сообщили, что в больницы доставлены 11 раненных.

"Мы пока не знаем, сколько человек погибло, но приоритетом для нас являются раненные, их мы должны в первую очередь доставить в лечебные учреждения и оказать помощь", - отметили в клинике.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ОБСТРЕЛ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]