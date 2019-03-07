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Социум 07.03.2019 13:07

Путин и Медведев поздравили Мехрибан Алиеву с 8 марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна! Поздравляю Вас с Международным женским днем. От души желаю, чтобы этот замечательный праздник согрел Вас теплом наступающей весны, вниманием и заботой близких и друзей. Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех и удача, а в Вашем доме – царит атмосфера гармонии и любви. Доброго здоровья и всего наилучшего», - отмечается в тексте поздравления российского президента.

С праздником 8 марта М.Алиеву поздравил также премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Женщины делают наш мир ярче, красивее и добрее. Бережно хранят семейный очаг, создают гармонию и уют в доме. А главное – всегда дарят родным и близким свое душевное тепло, окружают заботой и вниманием. Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с Вами надолго. Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего», - подчеркивается в поздравлении российского премьера.

А.Азизов

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Тэги: ПУТИН, АЛИЕВА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]