Путин и Медведев поздравили Мехрибан Алиеву с 8 марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна! Поздравляю Вас с Международным женским днем. От души желаю, чтобы этот замечательный праздник согрел Вас теплом наступающей весны, вниманием и заботой близких и друзей. Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех и удача, а в Вашем доме – царит атмосфера гармонии и любви. Доброго здоровья и всего наилучшего», - отмечается в тексте поздравления российского президента.

С праздником 8 марта М.Алиеву поздравил также премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Женщины делают наш мир ярче, красивее и добрее. Бережно хранят семейный очаг, создают гармонию и уют в доме. А главное – всегда дарят родным и близким свое душевное тепло, окружают заботой и вниманием. Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с Вами надолго. Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего», - подчеркивается в поздравлении российского премьера.

А.Азизов