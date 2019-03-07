Телохранители кандидата в президенты Афганистана Атмара ранены при обстреле в Кабуле, политик не пострадал

Восемь телохранителей бывшего советника по национальной безопасности, кандидата в президенты Афганистана Ханифа Атмара получили ранения при обстреле в Кабуле, сам политик не пострадал, сообщили местные СМИ со ссылкой на секретариат кандидата.

Ранее телеканал 1TV сообщили, что при минометном обстреле митинга в Кабуле, в котором принимали участие премьер Афганистана Абдулла Абдулла и ведущие афганские политики, был ранен кандидат в президенты Афганистана, лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам.

По данным афганских СМИ, на митинг в Кабуле пришли не менее 5 тыс. человек. Телеканал Ariana News сообщил, что район блокирован, десятки карет "скорой помощи" вывозят раненных и погибших.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 20 июля 2019 года.