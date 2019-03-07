Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2019 13:25

Телохранители кандидата в президенты Афганистана Атмара ранены при обстреле в Кабуле, политик не пострадал

Восемь телохранителей бывшего советника по национальной безопасности, кандидата в президенты Афганистана Ханифа Атмара получили ранения при обстреле в Кабуле, сам политик не пострадал, сообщили местные СМИ со ссылкой на секретариат кандидата.

Ранее телеканал 1TV сообщили, что при минометном обстреле митинга в Кабуле, в котором принимали участие премьер Афганистана Абдулла Абдулла и ведущие афганские политики, был ранен кандидат в президенты Афганистана, лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам.

По данным афганских СМИ, на митинг в Кабуле пришли не менее 5 тыс. человек. Телеканал Ariana News сообщил, что район блокирован, десятки карет "скорой помощи" вывозят раненных и погибших.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 20 июля 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]