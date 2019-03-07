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Дальнее зарубежье 07.03.2019 13:25

Почти 30 человек пострадали при взрыве на автобусной остановке в Индии

По меньшей мере 28 человек получили ранения при взрыве, произошедшем на автобусной станции в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает в четверг The Times of India.

По данным издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всех получивших ранения граждан отправили в больницу.

Инцидент произошел на переполненной людьми остановке автобусов в городе Джамму вблизи границы с Пакистаном. Полицейские сообщили, что по их данным в сторону остановки была брошена граната.

В настоящее время территория взрыва оцеплена полицией, ведется операция по поимке виновного.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]