Почти 30 человек пострадали при взрыве на автобусной остановке в Индии

По меньшей мере 28 человек получили ранения при взрыве, произошедшем на автобусной станции в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает в четверг The Times of India.

По данным издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всех получивших ранения граждан отправили в больницу.

Инцидент произошел на переполненной людьми остановке автобусов в городе Джамму вблизи границы с Пакистаном. Полицейские сообщили, что по их данным в сторону остановки была брошена граната.

В настоящее время территория взрыва оцеплена полицией, ведется операция по поимке виновного.