Азеришыг направит около 2 млн манатов на покупку электронных счетчиков

ОАО "Азеришыг" направит порядка 2 млн на закупку однофазных и трехфазных электронных счетчиков.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, "Азеришыг" заключило контракт с ЗАО «Gatdigital» на закупку данных счетчиков.
Сумма контракта - 1 млн 969,081 тыс. манатов.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Индии
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана
Официальный Баку призывает Москву выполнять обязательства в рамках двусторонних отношений – МИД Азербайджана
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью
Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Освобожденные из афганского плена молдавские летчики прибыли в Кишинев
Москва встала днем в 10 балльных пробках
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»