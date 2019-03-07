Азеришыг направит около 2 млн манатов на покупку электронных счетчиков

ОАО "Азеришыг" направит порядка 2 млн на закупку однофазных и трехфазных электронных счетчиков.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, "Азеришыг" заключило контракт с ЗАО «Gatdigital» на закупку данных счетчиков.

Сумма контракта - 1 млн 969,081 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова