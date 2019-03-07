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Инфраструктура и тендеры 07.03.2019 13:29

Азеришыг направит около 2 млн манатов на покупку электронных счетчиков

ОАО "Азеришыг" направит порядка 2 млн на закупку однофазных и трехфазных электронных счетчиков.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, "Азеришыг" заключило контракт с ЗАО «Gatdigital» на закупку данных счетчиков.

Сумма контракта - 1 млн 969,081 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, СЧЕТЧИКИ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]