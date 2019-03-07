Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2019 14:04

Брюссель до вечера пятницы ждет от Лондона новые предложения по условиям Brexit - газета

Власти ЕС дали Великобритании срок до вечера пятницы, чтобы официально представить предложения по изменению условий сделки в рамках Brexit, пишет газета The Daily Telegraph.

"Представители ЕС предоставили правительству Британии 48 часов, чтобы представить новые предложения после того, как переговоры с участием Джеффри Кокса и Мишеля Барнье по поиску возможного выхода провалились", - пишет издание.

В Брюсселе отметили, что готовы рассмотреть новый план Лондона уже в ближайшие выходные, однако для этого Лондон должен передать свои предложения.

Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Т.Мэй ранее обещала, что, если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.

8 марта Тереза Мэй планирует выступить с речью перед парламентом, чтобы заручиться поддержкой парламентариев перед голосованием на следующей неделе.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT


Похожие новости


Глава Европейского совета Туск назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit Мэй на встрече в Брюсселе представит новые предложения по ирландской границе - СМИ Юнкер не исключил переноса сроков Brexit Мэй встретится с Юнкером в Брюсселе 7 февраля - ЕК Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit - СМИ Юнкер сожалеет, что британский парламент отверг соглашение по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]