Брюссель до вечера пятницы ждет от Лондона новые предложения по условиям Brexit - газета

Власти ЕС дали Великобритании срок до вечера пятницы, чтобы официально представить предложения по изменению условий сделки в рамках Brexit, пишет газета The Daily Telegraph.
"Представители ЕС предоставили правительству Британии 48 часов, чтобы представить новые предложения после того, как переговоры с участием Джеффри Кокса и Мишеля Барнье по поиску возможного выхода провалились", - пишет издание.
В Брюсселе отметили, что готовы рассмотреть новый план Лондона уже в ближайшие выходные, однако для этого Лондон должен передать свои предложения.
Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Т.Мэй ранее обещала, что, если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.
8 марта Тереза Мэй планирует выступить с речью перед парламентом, чтобы заручиться поддержкой парламентариев перед голосованием на следующей неделе.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.
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