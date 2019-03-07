Количество родившихся в Азербайджане девочек составило 46,6% от общего числа новорожденных в 2018 году

Женщины составляют 50,1% населения Азербайджана, и по данным на начало 2019 года, их число составляет 4 млн 999,1 тыс., отмечается в данных Госкомитета по статистике в связи с Международным женским днем 8 марта.
«53,4% женщин находятся в репродуктивном возрасте», - подчеркивает Госкомстат.
Из появившихся на свет в 2018 году в Азербайджане 139 тыс. новорожденных 46,6% составили девочки.
В настоящее время в стране действуют 17 родильных домов, 130 женских консультаций, 248 детских поликлиник.
Согласно статистическим данным, женщины составляют 48,2% занятого населения страны. Среди работников общеобразовательных учреждений доля представительниц прекрасного пола составляет 80,1%, в средних образовательных учреждениях – 78,9%, вузах – 52,0%. На долю женщин приходится 62% медиков страны.
Девушки составляют 46,9% от общего числа учеников общеобразовательных учреждений, 65,7% - средних специальных учебных заведений, 48,2% - студентов высших учебных заведений.
Доля женщин среди научных работников в Азербайджане составляет 58,1%. За последние 5 лет в 1,3 раза увеличилось число женщин – докторов наук и философии. Действительными членами Национальной академии наук Азербайджана являются девять женщин, членами-корреспондентами – 12.
Представительницы прекрасного пола составляют 28,6% госслужащих страны, 21,5% - предпринимателей и 42% - работников сферы физкультуры и спорта.
16,8% депутатов Милли Меджлиса - женщины (4,3% - в 1990 г., 10,7% - в 2000 г.).
Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении числа женщин, управляющих транспортными средствами. Так, если в 2008 году они составляли 4,6% от общего числа водителей, то в 2018 году доля женщин за рулем увеличилась до 7,4%.
Р.Бабаев
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