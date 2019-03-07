Пакистан вновь продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Авиационные власти Пакистана продлили запрет на использование своего воздушного пространства до восьми утра 8-го марта из-за индийско-пакистанского конфликта.
"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (11:00 мск - ИФ) 8 марта 2019 года", - говорится в извещении NOTAM, опубликованном на сайте Управления гражданской авиации Пакистана в среду.
Впервые Росавиация разослала телеграмму о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана 27 февраля. После этого российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам. Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем продлевался еще несколько раз.
В Минтрансе РФ, в свою очередь, сообщили, что билеты на рейсы в Азию в связи с увеличением времени перелета могут подорожать на 10-12%
В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, Nordwind и iFly.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Индии
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана
Официальный Баку призывает Москву выполнять обязательства в рамках двусторонних отношений – МИД Азербайджана
Уставный фонд АИКГФ увеличивается до 566 млн манатов
Китайский ЦБ в феврале закупил 0,32 млн унций золота
SIF выдал в четверг предпринимателям на западе Азербайджана льготных кредитов на 0,8 млн манатов
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью
Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»