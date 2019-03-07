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Дальнее зарубежье 07.03.2019 14:45

Пакистан вновь продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Авиационные власти Пакистана продлили запрет на использование своего воздушного пространства до восьми утра 8-го марта из-за индийско-пакистанского конфликта.

"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (11:00 мск - ИФ) 8 марта 2019 года", - говорится в извещении NOTAM, опубликованном на сайте Управления гражданской авиации Пакистана в среду.

Впервые Росавиация разослала телеграмму о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана 27 февраля. После этого российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам. Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем продлевался еще несколько раз.

В Минтрансе РФ, в свою очередь, сообщили, что билеты на рейсы в Азию в связи с увеличением времени перелета могут подорожать на 10-12%

В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, Nordwind и iFly.

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Тэги: ПАКИСТАН, РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]