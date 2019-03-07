Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2019 14:52

Спецслужбы Египта ликвидировали семь боевиков близ Каира

В Египте в ходе спецоперации в населенном пункте Гиза к западу от Каира уничтожены семь террористов, сообщает египетское телевидение со ссылкой на МВД страны.

Во время спецоперации был ранен один сотрудник спецслужб, отмечается в сообщении.

По данным министерства внутренних дел, боевики принадлежали к группировке "Хазм", связанной с организацией "Братья-мусульмане" .

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, КАИР, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Близ президентского дворца в Каире взорвалась бомба, один человек ранен В центре Каира сработало самодельное взрывное устройство, есть пострадавшие - СМИ Еще один взрыв произошел близ президентского дворца в Египте, ранены сотрудники полиции Два взрыва прогремели в Каире в момент прохождения автоколонны сил безопасности Второй за утро взрыв прогремел в Каире

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]