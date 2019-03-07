Спецслужбы Египта ликвидировали семь боевиков близ Каира

В Египте в ходе спецоперации в населенном пункте Гиза к западу от Каира уничтожены семь террористов, сообщает египетское телевидение со ссылкой на МВД страны.

Во время спецоперации был ранен один сотрудник спецслужб, отмечается в сообщении.

По данным министерства внутренних дел, боевики принадлежали к группировке "Хазм", связанной с организацией "Братья-мусульмане" .