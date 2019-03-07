Медучреждения Азербайджана станут публичными юрлицами до конца 2019г

Большинство медицинских учреждений Азербайджана, которые будут оказывать услуги по обязательному медицинскому страхованию, станут публичными юридическими лицами, заявил директор Государственного агентства ОМС при кабинете министров Заур Алиев.

"Необходимо, чтобы большинство медицинских учреждений стали публичными юридическими лицами. Это нужно, чтобы они смогли принимать средства от частных организаций, выплачивающих страховые взносы по ОМС. Думаю, что мы завершим данный процесс до конца 2019 года", - отметил З.Алиев в эфире телеканала AzTV.

Он добавил, что внедрение ОМС подразумевает изменение механизма подсчета заработной платы медицинских работников. "Кроме зарплаты медработники также будут ежемесячно получать дополнительные выплаты за проделанную работу", - сообщил З.Алиев.

Глава Госагентства отметил, что средства для уплаты базового пакета услуг ОМС будут выделяться из государственного бюджета. "Если учесть что каждому из 10 млн населения Азербайджана полагается базовый пакет услуг в размере 29 манатов, то как минимум из госбюджета агентство получит 290 млн манатов", - сказал З. Алиев.

Как ранее сообщалось, пакет услуг ОМС будет состоять из двух частей – базовой и дополнительной. По базовой части на каждого человека будет ежегодно перечисляться из госбюджета 29 манатов.

Дополнительная часть пакета услуг потребует уплаты страховых взносов в размере 4% от размера заработной платы: 2% будет удерживаться из зарплаты самого работника, еще 2% будет выплачиваться работодателем.

Для лиц, не достигших 18 лет, а также получающих образование и не достигших 23 лет, пенсионеров, лиц, получающих адресную социальную помощь и беременных, стоимость дополнительной части пакета услуг составит 120 манатов и будет покрываться из госбюджета.

Для предпринимателей, физических лиц, предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых контрактов, а также для прочего самозанятого населения, стоимость дополнительной части пакета услуг по ОМС также составит 120 манатов, но эту сумму они будут обязаны выплачивать сами.

Эти тарифы вступят в силу с 1 января 2020 года.

В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах. Ожидается, что система ОМС на всей территории Азербайджана начнет поэтапно внедряться с 2020 года. Полный переход на применение ОМС планируется завершить в течение пяти лет.

А.Мамедов