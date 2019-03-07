AZAL планирует во II квартале восстановить рейс Гянджа-Нахчыван-Гянджа

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует во II-ом квартале 2019 года возобновить полеты по маршруту Гянджа-Нахчыван-Гянджа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Открытие авиарейса Гянджа-Нахчыван-Гянджа планируется во II-ом квартале 2019 года. Для осуществления этих планов проводится работа по повышению экономической эффективности этих полетов и предотвращению дополнительных финансовых потерь со стороны AZAL», - отметили в правительстве.

По данным правительства, AZAL обладает необходимыми техническими возможностями для выполнения авиарейса Гянджа-Нахчыван-Гянджа.

Полеты по рейсу Гянджа-Нахчыван-Гянджа осуществлялись в 2013 году, 2016 году.

Н.Аббасова