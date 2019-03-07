Полиция задержала налетчиков, совершивших нападение на инкассаторов грузинского Liberty Bank в Зугдиди

Сотрудники полиции Грузии задержали двух мужчин, обвиняемых в нападении на машину инкассаторов одного из крупнейших коммерческих банков страны Liberty Bank (ранее - Народный банк Грузии), которое было совершено 2 марта в Зугдиди, сообщает пресс-служба МВД страны.

"Члены преступной группировки были задержаны 6 марта в Зугдиди. У грабителей изъяты в качестве вещественного доказательства похищенные деньги, маски, два автомата Калашникова, а также два пистолета Girsan, принадлежавшие инкассаторам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные, одному из которых 55 лет, а второму - 39 лет, 2 марта угнали легковой автомобиль, а затем напали на машину инкассаторов. При нападении они открыли огонь и ранили одного инкассатора, похитили подготовленную к инкассации крупную сумму денег, а также забрали оружие сотрудников банка. Брошенный грабителями автомобиль в тот же день был обнаружен полицией.

В МВД заявляют, что задержанные признались в совершении преступления.