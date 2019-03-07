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Регион 07.03.2019 15:14

Полиция задержала налетчиков, совершивших нападение на инкассаторов грузинского Liberty Bank в Зугдиди

Сотрудники полиции Грузии задержали двух мужчин, обвиняемых в нападении на машину инкассаторов одного из крупнейших коммерческих банков страны Liberty Bank (ранее - Народный банк Грузии), которое было совершено 2 марта в Зугдиди, сообщает пресс-служба МВД страны.

"Члены преступной группировки были задержаны 6 марта в Зугдиди. У грабителей изъяты в качестве вещественного доказательства похищенные деньги, маски, два автомата Калашникова, а также два пистолета Girsan, принадлежавшие инкассаторам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные, одному из которых 55 лет, а второму - 39 лет, 2 марта угнали легковой автомобиль, а затем напали на машину инкассаторов. При нападении они открыли огонь и ранили одного инкассатора, похитили подготовленную к инкассации крупную сумму денег, а также забрали оружие сотрудников банка. Брошенный грабителями автомобиль в тот же день был обнаружен полицией.

В МВД заявляют, что задержанные признались в совершении преступления.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИНКАССАЦИЯ, ГРАБИТЕЛИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]