Число жертв обстрела в Кабуле увеличилось до трех человек, 22 получили ранения - Минздрав

Число погибших при минометном обстреле в Кабуле митинга в память об афганском шиитском лидере Абдуле Али Мазари возросло до трех человек, в больницы с ранениями доставлены 22 человека, сообщил в четверг представитель Минздрава Афганистана Вахудулла Меяр в своем микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых.
В митинге в Кабуле в четверг принимали участие премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент страны Хамид Карзай, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани, бывший советник президента Афганистана и кандидат на пост главы государства Ханиф Атмар, кандидат в президенты Афганистана, лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам. На акцию пришли не менее 5 тыс. человек, сообщили ранее афганские СМИ.
Как сообщалось, при обстреле был ранен кандидат в президенты Афганистана А.Педрам. Х.Атмар не пострадал, но ранения получили восемь его телохранителей.
Спецназ заблокировал дом, из которого велся обстрел, один подозреваемый был задержан.
Президентские выборы в Афганистане запланированы на 20 июля 2019 года.
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