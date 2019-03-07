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Дальнее зарубежье 07.03.2019 14:36

Число жертв обстрела в Кабуле увеличилось до трех человек, 22 получили ранения - Минздрав

Число погибших при минометном обстреле в Кабуле митинга в память об афганском шиитском лидере Абдуле Али Мазари возросло до трех человек, в больницы с ранениями доставлены 22 человека, сообщил в четверг представитель Минздрава Афганистана Вахудулла Меяр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых.

В митинге в Кабуле в четверг принимали участие премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент страны Хамид Карзай, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани, бывший советник президента Афганистана и кандидат на пост главы государства Ханиф Атмар, кандидат в президенты Афганистана, лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам. На акцию пришли не менее 5 тыс. человек, сообщили ранее афганские СМИ.

Как сообщалось, при обстреле был ранен кандидат в президенты Афганистана А.Педрам. Х.Атмар не пострадал, но ранения получили восемь его телохранителей.

Спецназ заблокировал дом, из которого велся обстрел, один подозреваемый был задержан.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 20 июля 2019 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ОБСТРЕЛ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]