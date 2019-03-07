Президент Алиев присвоил звания генерал-майора офицерам Внутренних войск МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-майора офицерам Внутренних войск Министерства внутренних дел.
Звания генерал-майора получили полковники Ингилаб Мурадов и Салим Нифталиев.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»