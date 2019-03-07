Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении МЧС из госбюджета 5 млн манатов на продолжение работ по ликвидации последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.

Кроме того, согласно распоряжению, исполнительные власти Шемахинского, Исмаиллинского и Агсуинского получат по 2 млн манатов для ремонтных работ в жилых зданиях.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ранее глава государства уже выделил 2 млн манатов МЧС на ликвидацию последствий землетрясения.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних – Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов. В результате землетрясения пострадали дома граждан.

А.Мамедов