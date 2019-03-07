Южнокорейская разведка зафиксировала активность в связанном с ракетной программой исследовательском центре КНДР - СМИ

Разведслужбы Южной Кореи внимательно следят за ситуацией на объектах КНДР, связанных с ракетной программой, после того, как южнокорейская разведка сообщила о подозрительной активности в районе исследовательского центра, где могут вестись разработки МБР, сообщает Associated Press.

Один из южнокорейских парламентариев, присутствовавший на закрытом брифинге по разведке, рассказал агентству, что разведка Южной Кореи зафиксировала активизацию движения автотранспорта на территории исследовательского центра, расположенного в Пхеньяне. При этом не сообщается, о чем именно может свидетельствовать такая активность.

По слова собеседника агентства, разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что в КНДР начали восстановление ракетного полигона "Сохэ" (Тончхан-ни), который был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

Изначально о возобновлении активности и признаках восстановления этого полигона сообщала американская исследовательская компания Beyond Parallel, ссылаясь на спутниковые снимки.

По информации агентства, в Минобороны Южной Кореи заявили, что южнокорейские и американские разведслужбы внимательно следят за происходящим в районе исследовательского центра в Пхеньяне и на нескольких полигонах.

Информация о возобновлении активности КНДР на полигонах и других объектах, связанных с испытанием ракет, появилась через несколько дней после неудачного саммита лидеров Северной Кореи и США.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.