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СНГ 07.03.2019 15:49

Американские СМИ готовят общественность в США к возобновлению ядерных испытаний - МИД РФ

Американские СМИ готовят общественное мнение страны к необходимости возобновления ядерных испытаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на появившиеся в американских СМИ сообщения о необходимости возобновления Соединенными Штатами Америки ядерных испытаний", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

В частности, в недавней статье бывших руководящих сотрудников лос-аламосской национальной лаборатории в журнале "Вопросы науки и технологии", а также материалах бывшего главы профильного управления Пентагона отмечается, что "без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно", отметила она.

"Появление подобных публикаций, очевидно, нужно рассматривать как подготовку американского общественного мнения к тому, что ядерные испытания это якобы неизбежная необходимость, и без них национальная безопасность США может оказаться под угрозой", - подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, высказанные суждения отвечают курсу Вашингтона на создание условий для возможного возобновления ядерных испытаний, объясняют нежелание США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и приведение в повышенную готовность испытательного полигона в Неваде.

"Подобные действия оставляют все меньше уверенности в том, что США будут и в дальнейшем соблюдать действующий с 1992 года мораторий на ядерные испытания", - сказала М.Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]