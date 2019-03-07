Президент Грузии заявила, что в Тбилиси реально оценивают шансы на вступление страны в ЕС и в НАТО

Грузия не откажется от планов на вступление в Евросоюз и в НАТО, какими бы туманными не казались эти перспективы, заявила в четверг грузинский президент Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе.
"Грузия не устала в плане достижения членства в ЕС и в НАТО. Мы одновременно и реалистичны, и амбициозны", - сказала С.Зурабишвили, отметив, что страна продолжает необходимые для этого реформы.
Президент Грузии отметила, что ЕС и НАТО сталкиваются с новыми вызовами и "мы должны это учитывать, но это не означает, что мы замедлим темпы" евроинтеграции.
"Мы вступили на этот путь и нас не могут остановить ни осуществляющая агрессивную политику (...) Россия, ни организации, членом которых мы претендуем стать", - приводит слова С.Зурабишвили агентство BNS.
Со своей стороны президент Литвы призвала Грузию сохранить темпы реформ.
"Процесс реформ как в плане членства в ЕС, так и в плане членства в НАТО полезен самой стране, поэтому усталости здесь быть не может. Напротив, темпы должны быть сохранены и ускорение должно быть большим", - сказала Д.Грибаускайте.
По ее словам, Грузия может вступить в ЕС и в НАТО, "если сложатся как объективные, так и субъективные политические обстоятельства".
В НАТО заявили о готовности принять Грузию в Североатлантический альянс в 2008 году. Кроме того, почти десять лет действует программа ЕС "Восточное партнерство", призванная интегрировать в Евросоюз шесть стран Восточной Европы, включая Грузию.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»