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Это интересно 07.03.2019 15:16

Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. утверждает, что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут.

Как говорится в сообщении Tesla, новые системы Supercharger V3 уже установлены во Фримонте, штат Калифорния, и постепенно будут появляться в других регионах.

Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию.

К концу 2019 года Tesla рассчитывает удвоить число подзаряжаемых за сутки электромобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, TESLA, ЗАРЯДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]