Amazon, Berkshire и JPMorgan назвали свою компанию в сфере медицинских услуг Haven

Запущенный в январе прошлого года медицинский стартап трех крупнейших компаний США наконец получил название - Haven (англ. "убежище"), причем его основатели в пресс-релизе подчеркнули, что не планируют получать прибыль от этой деятельности и будут реинвестировать все средства в дальнейшее развитие.
В начале 2018 года самый большой интернет-ритейлер США Amazon.com Inc., крупнейший банк Уолл-стрит JPMorgan Chase & Co. и компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway договорились о создании независимой технологической компании для оказания медицинских услуг сотрудникам в США и членам их семей.
Они утверждали, что стремятся повысить удовлетворенность сотрудников и снизить затраты, но со временем будут готовы "поделиться инновациями и решениями с другими".
Юридическое лицо стартапа было зарегистрировано в штате Делавэр в качестве компании с ограниченной ответственностью Tcorp62018.
Долгое время подробностей о целях и задачах новой компании не было. На этой неделе Haven получила новый сайт, но и на нем крайне мало рассказывается о компании и ее приоритетах.
В январе операционный директор стартапа Джек Стоддард давал показания в федеральном суде в связи с иском UnitedHealth к бывшему сотруднику, который теперь работает в Haven. Он сообщил суду, что сейчас компания концентрируется на том, как снизить сложность и запутанность медицинского страхования в США. По словам Дж.Стоддарда, компания начнет с небольших тестовых проектов, например, снижения стоимости поддерживающей лекарственной терапии для определенного круга лиц. В случае успеха проекты будут масштабироваться в зависимости от потребностей компаний-основательниц и общества.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»