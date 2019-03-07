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Дальнее зарубежье 07.03.2019 16:17

Amazon, Berkshire и JPMorgan назвали свою компанию в сфере медицинских услуг Haven

Запущенный в январе прошлого года медицинский стартап трех крупнейших компаний США наконец получил название - Haven (англ. "убежище"), причем его основатели в пресс-релизе подчеркнули, что не планируют получать прибыль от этой деятельности и будут реинвестировать все средства в дальнейшее развитие.

В начале 2018 года самый большой интернет-ритейлер США Amazon.com Inc., крупнейший банк Уолл-стрит JPMorgan Chase & Co. и компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway договорились о создании независимой технологической компании для оказания медицинских услуг сотрудникам в США и членам их семей.

Они утверждали, что стремятся повысить удовлетворенность сотрудников и снизить затраты, но со временем будут готовы "поделиться инновациями и решениями с другими".

Юридическое лицо стартапа было зарегистрировано в штате Делавэр в качестве компании с ограниченной ответственностью Tcorp62018.

Долгое время подробностей о целях и задачах новой компании не было. На этой неделе Haven получила новый сайт, но и на нем крайне мало рассказывается о компании и ее приоритетах.

В январе операционный директор стартапа Джек Стоддард давал показания в федеральном суде в связи с иском UnitedHealth к бывшему сотруднику, который теперь работает в Haven. Он сообщил суду, что сейчас компания концентрируется на том, как снизить сложность и запутанность медицинского страхования в США. По словам Дж.Стоддарда, компания начнет с небольших тестовых проектов, например, снижения стоимости поддерживающей лекарственной терапии для определенного круга лиц. В случае успеха проекты будут масштабироваться в зависимости от потребностей компаний-основательниц и общества.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]