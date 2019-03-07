"Трансконтейнер" запустил регулярный поезд из Петербурга в Казахстан

ПАО "Трансконтейнер"запустило регулярный контейнерный поезд из Санкт-Петербурга на станцию Оскемен (Казахстан), сообщает пресс-служба компании.

Контейнерный поезд, отправленный с терминала ЗАО "Логистика-Терминал" (принадлежит "Трансконтейнеру" - ИФ) на станции Шушары Октябрьской железной дороги (филиал РЖД), прибыл на станцию Казахстанской железной дороги 5 марта.

В состав первого поезда вошли крупнотоннажные контейнеры с автокомплектующими. Время в пути до станции Оскемен составило 7 дней. Поезд следовал через пограничный переход Карталы-Елимай.

Движение контейнерных поездов в рамках данного сервиса запланировано на ежемесячной основе. Ранее груз отправлялся одиночными отправками.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 26,5 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 42 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 1 акция - у структуры ОАО "Российские железные дороги" - АО "Объединенная транспортно-логистическая компания". 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором), 24,74% - у ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова.