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Транспорт и связь 07.03.2019 15:20

КАМАЗ готов инвестировать в повышение локализации производства грузовиков в Казахстане

ПАО "КАМАЗ" заинтересовано в повышении уровня локализации производства грузовых автомобилей на предприятии "КАМАЗ-Инжиниринг" в Казахстане, следует из сообщения пресс-службы российской компании.

Перспективы развития производства обсудили генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в среду. Пресс-служба отмечает, что на встрече была достигнута договоренность об увеличении объемов производимой продукции и повышении уровня локализации.

"Премьер-министр Казахстана поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития республики проработать вопросы промышленной кооперации для выпуска в Казахстане отдельных узлов и компонентов для автомобилей "КАМАЗ". Руководитель российской компании, в свою очередь, сообщил о намерении инвестировать средства в данные производства с участием казахстанских партнеров", - говорится в пресс-релизе.

Совместное предприятие "КАМАЗ-Инжиниринг" было создано в 2005 году. Проектная мощность завода - 1,5 тыс. грузовиков в год. С начала деятельности заводом было произведено более 12,5 тыс. автомобилей и спецтехники.

Ранее со ссылкой на отчет "КАМАЗа" за четвертый квартал прошлого года сообщалось, что в Казахстан "КАМАЗ" в 2018 году экспортировал 975 единиц техники (239 автомобилей и 736 сборочных комплектов деталей, СКД), что значительно ниже показателя 2017 года (2,469 тыс. автомобилей и СКД).

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 6 тыс. за рубежом.

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Тэги: РОССИЯ, КАМАЗ, КАЗАХСТАН, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]