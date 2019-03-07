КАМАЗ готов инвестировать в повышение локализации производства грузовиков в Казахстане

ПАО "КАМАЗ" заинтересовано в повышении уровня локализации производства грузовых автомобилей на предприятии "КАМАЗ-Инжиниринг" в Казахстане, следует из сообщения пресс-службы российской компании.
Перспективы развития производства обсудили генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в среду. Пресс-служба отмечает, что на встрече была достигнута договоренность об увеличении объемов производимой продукции и повышении уровня локализации.
"Премьер-министр Казахстана поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития республики проработать вопросы промышленной кооперации для выпуска в Казахстане отдельных узлов и компонентов для автомобилей "КАМАЗ". Руководитель российской компании, в свою очередь, сообщил о намерении инвестировать средства в данные производства с участием казахстанских партнеров", - говорится в пресс-релизе.
Совместное предприятие "КАМАЗ-Инжиниринг" было создано в 2005 году. Проектная мощность завода - 1,5 тыс. грузовиков в год. С начала деятельности заводом было произведено более 12,5 тыс. автомобилей и спецтехники.
Ранее со ссылкой на отчет "КАМАЗа" за четвертый квартал прошлого года сообщалось, что в Казахстан "КАМАЗ" в 2018 году экспортировал 975 единиц техники (239 автомобилей и 736 сборочных комплектов деталей, СКД), что значительно ниже показателя 2017 года (2,469 тыс. автомобилей и СКД).
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 6 тыс. за рубежом.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Индии
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана
Официальный Баку призывает Москву выполнять обязательства в рамках двусторонних отношений – МИД Азербайджана
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью
Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Освобожденные из афганского плена молдавские летчики прибыли в Кишинев
Москва встала днем в 10 балльных пробках
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»