Hugo Boss ожидает усиления роста прибыли благодаря продажам в собственных магазинах

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG отчитался о росте чистой прибыли в 2018 году на 2,2% и задал более высокие целевые показатели на 2019 год: глава компании Марк Лангер ожидает усиления роста прибыли благодаря продажам в собственных магазинах.
Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль в 2018 году повысилась до 236 млн евро с 231 млн евро годом ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения прибыли до 275,9 млн евро, свидетельствуют данные FactSet.
Годовая EBITDA компании снизилась с 491 млн до 489 млн евро. Hugo Boss объясняет сокращение этого показателя инвестициями в повышение качества продукции и цифровизацию бизнес-модели.
Выручка за 2018 год поднялась на 2%, до 2,8 млрд евро, как и сообщалось в опубликованной в январе предварительной отчетности.
В 2019 году Hugo Boss рассчитывает на рост выручки на 5-9% (mid- to high single digit).
По словам М.Лангера, рост чистой прибыли может усилиться до 7-9% в этом году (high single digit).
Акции Hugo Boss подорожали в четверг на 1,5%. Капитализация подскочила на 26,4% с начала 2019 года, превысив 4,7 млрд евро.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»