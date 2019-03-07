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Дальнее зарубежье 07.03.2019 16:32

Hugo Boss ожидает усиления роста прибыли благодаря продажам в собственных магазинах

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG отчитался о росте чистой прибыли в 2018 году на 2,2% и задал более высокие целевые показатели на 2019 год: глава компании Марк Лангер ожидает усиления роста прибыли благодаря продажам в собственных магазинах.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль в 2018 году повысилась до 236 млн евро с 231 млн евро годом ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения прибыли до 275,9 млн евро, свидетельствуют данные FactSet.

Годовая EBITDA компании снизилась с 491 млн до 489 млн евро. Hugo Boss объясняет сокращение этого показателя инвестициями в повышение качества продукции и цифровизацию бизнес-модели.

Выручка за 2018 год поднялась на 2%, до 2,8 млрд евро, как и сообщалось в опубликованной в январе предварительной отчетности.

В 2019 году Hugo Boss рассчитывает на рост выручки на 5-9% (mid- to high single digit).

По словам М.Лангера, рост чистой прибыли может усилиться до 7-9% в этом году (high single digit).

Акции Hugo Boss подорожали в четверг на 1,5%. Капитализация подскочила на 26,4% с начала 2019 года, превысив 4,7 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОДЕЖДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ОТЧЕТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]