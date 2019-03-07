Глава МИД Азербайджана выразил беспокойство послу РФ в Баку в связи с участием сепаратистов Нагорного Карабаха на заседании «Лазаревского клуба»

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил обеспокоенность послу РФ в Баку Михаилу Бочарникову в связи с участием представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе на заседании российско-армянского «Лазаревского клуба» в Москве.
Э.Мамедъяров в четверг в Баку встретился с М.Бочарниковым по просьбе российской стороны.
«Подчеркнув роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ, Э.Мамедъяров отметил, что участие представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе на заседании российско-армянского «Лазаревского клуба», на котором также участвовали официальные лица РФ, вызвало протест азербайджанской стороны»,- отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что подобные случаи противоречат нормативно-правовой базе, которая является основой азербайджано-российских отношений, и роли РФ в качестве посредника в урегулировании конфликта.
«Министр отметил, что существующие отношения между Азербайджаном и РФ носят стратегический характер», - подчеркивает пресс-служба МИД.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»