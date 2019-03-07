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Внешняя политика 07.03.2019 15:21

Заседание СМИД СНГ пройдет 5 апреля в Москве – МИД Азербайджана

Заседание Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ состоится 5 апреля в Москве, сообщает МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг провел встречу с послом РФ в Баку Михаилом Бочарниковым. На встрече посол пригласил главу МИД принять участие в заседании СМД СНГ, которое запланировано на 5 апреля в Москве», - отмечается в сообщении МИД.

В ходе встречи Э.Мамедъяров и М.Бочарников также обсудили повестку двусторонних отношений, в частности расширение сотрудничества в сфере экономики, торговли, культуры и др. направлениях, обменялись мнениями по продолжению сотрудничества в многостороннем формате.

Ф.Исазаде

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Тэги: СНГ, СМИД, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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