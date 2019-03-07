Заседание СМИД СНГ пройдет 5 апреля в Москве – МИД Азербайджана

Заседание Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ состоится 5 апреля в Москве, сообщает МИД Азербайджана.
«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг провел встречу с послом РФ в Баку Михаилом Бочарниковым. На встрече посол пригласил главу МИД принять участие в заседании СМД СНГ, которое запланировано на 5 апреля в Москве», - отмечается в сообщении МИД.
В ходе встречи Э.Мамедъяров и М.Бочарников также обсудили повестку двусторонних отношений, в частности расширение сотрудничества в сфере экономики, торговли, культуры и др. направлениях, обменялись мнениями по продолжению сотрудничества в многостороннем формате.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»