Мирзиеев на встрече с Орешкиным заявил о беспрецедентной активизации российско-узбекского сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным заявил, что регулярные контакты на высшем уровне способствовали беспрецедентной активизации двустороннего сотрудничества, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Тепло приветствуя гостя, глава государства выразил глубокое удовлетворение динамичным развитием и последовательным укреплением узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, расширением практического многопланового сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечалось, что регулярные контакты на высшем уровне и доверительный диалог между главами Узбекистана и России, интенсификация взаимодействия и обменов между ведомствами, регионами и деловыми кругами способствовали беспрецедентной активизации продуктивного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана, отметив, что государственный визит в Узбекистан президента России Владимира Путина в октябре 2018 года наполнил сотрудничество новым практическим содержанием.

Ш.Мирзиеев отметил, что по итогам 2018 года рост взаимной торговли превысил 20% и достиг почти $6 млрд.

По его словам, успешно реализуются крупные инвестиционные проекты с участием ведущих российских компаний и банков, в том числе в энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, электротехнической, текстильной, пищевой и многих других отраслях.

В ходе беседы президент подчеркнул, что новый многоуровневый формат диалога - создание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств, "безусловно, будет способствовать повышению эффективности и обеспечению своевременной практической реализации договоренностей по расширению многопланового партнерства".

Среди перспективных направлений взаимодействия названы создание в регионах Узбекистана агрокластеров и логистических центров с участием российских компаний, запуск нового механизма крупнооптовых поставок узбекской плодоовощной и текстильной продукции на российский рынок, формирование благоприятных условий для дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, расширение взаимных обменов и реализация совместных проектов в здравоохранении и образовании.

В свою очередь, министр экономического развития России поблагодарил президента Узбекистана за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента РФ В.Путина и председателя российского правительства Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе.

М.Орешкин высоко оценил проводимые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на обеспечение устойчивого развития страны, либерализацию экономики и улучшение делового климата, поддержку инвесторов и бизнес-инициатив.

"Российской стороной выражена готовность и далее предпринимать необходимые шаги для наращивания объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях", - отметили в пресс-службе узбекского лидера.

Ранее в четверг состоялась встреча руководителей рабочих групп узбекско-российской Межправительственной комиссии с участием представителей министерств, ведомств и отраслевых компаний двух стран.

В рамках программы пребывания М.Орешкина в Ташкенте также состоятся отдельные переговоры в министерствах экономики и промышленности, финансов, на которых планируется обсудить ход реализации совместных проектов.