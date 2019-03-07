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АПК 07.03.2019 16:50

Мировой сбор пшеницы в 2019 г. увеличится на 4%, до 757 млн тонн - ФАО

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала первый прогноз мирового сбора пшеницы.

Как сообщается в пресс-релизе, урожай составит 757 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2018 году. "Однако он не достигнет высокого уровня, зарегистрированного в 2017 году", - отмечают эксперты.

В России, по прогнозу Минсельхоза, сбор пшеницы в этом году составит 75-78 млн тонн, а при хорошей погоде может достичь и 80 млн тонн. В прошлом году было собрано 72,1 млн тонн пшеницы.

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Тэги: РОССИЯ, МИР, ПШЕНИЦА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]