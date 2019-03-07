Мировой сбор пшеницы в 2019 г. увеличится на 4%, до 757 млн тонн - ФАО

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала первый прогноз мирового сбора пшеницы.

Как сообщается в пресс-релизе, урожай составит 757 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2018 году. "Однако он не достигнет высокого уровня, зарегистрированного в 2017 году", - отмечают эксперты.

В России, по прогнозу Минсельхоза, сбор пшеницы в этом году составит 75-78 млн тонн, а при хорошей погоде может достичь и 80 млн тонн. В прошлом году было собрано 72,1 млн тонн пшеницы.