Мировой сбор пшеницы в 2019 г. увеличится на 4%, до 757 млн тонн - ФАО

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала первый прогноз мирового сбора пшеницы.
Как сообщается в пресс-релизе, урожай составит 757 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2018 году. "Однако он не достигнет высокого уровня, зарегистрированного в 2017 году", - отмечают эксперты.
В России, по прогнозу Минсельхоза, сбор пшеницы в этом году составит 75-78 млн тонн, а при хорошей погоде может достичь и 80 млн тонн. В прошлом году было собрано 72,1 млн тонн пшеницы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»