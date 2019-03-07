Китайский ЦБ в феврале закупил 0,32 млн унций золота

Народный банк Китая в феврале 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,32 млн унций (около 10 тонн), следует из опубликованной банком статистики.

По состоянию на февраль золотой запас страны составляет 60,26 млн унций (1,874 тыс. тонн) на сумму $79,498 млрд.

В течение двух лет Китай не сообщал об изменении объема золота в резервах. Но за декабрь 2018 года - февраль 2019-го закупил, согласно данным статистики, 1,02 млн унций (32 тонны).

Россия с весны 2018 года обгоняет Китай по количеству золота в составе международных резервов и занимает 5-ое место в мире по этому показателю, Китай - 6-ое.

Китай много лет является крупнейшим производителем золота в мире, а также одним из крупнейших его потребителей.