Лондону нужна доктрина по противодействию кибератакам - глава МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство должно быть готово противостоять кибератакам, за которым стоят другие государства.
"Нам нужна доктрина сдерживания и противодействия кибератакам со стороны недоброжелателей, стремящихся подорвать наши институты и наш образ жизни", - написал глава МИД в четверг в Twitter, пояснив, что эту мысль он озвучил в ходе выступления в Университете Глазго.
"Британия должна и будет называть (тех, кто стоит за кибератаками - ИФ), пристыжать их. Мы должны судить и противостоять тем, кто совершает кибератаки от лица недоброжелательных государств", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»