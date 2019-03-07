Лондону нужна доктрина по противодействию кибератакам - глава МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство должно быть готово противостоять кибератакам, за которым стоят другие государства.

"Нам нужна доктрина сдерживания и противодействия кибератакам со стороны недоброжелателей, стремящихся подорвать наши институты и наш образ жизни", - написал глава МИД в четверг в Twitter, пояснив, что эту мысль он озвучил в ходе выступления в Университете Глазго.

"Британия должна и будет называть (тех, кто стоит за кибератаками - ИФ), пристыжать их. Мы должны судить и противостоять тем, кто совершает кибератаки от лица недоброжелательных государств", - добавил он.