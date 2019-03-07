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Дальнее зарубежье 07.03.2019 18:15

Лондону нужна доктрина по противодействию кибератакам - глава МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство должно быть готово противостоять кибератакам, за которым стоят другие государства.

"Нам нужна доктрина сдерживания и противодействия кибератакам со стороны недоброжелателей, стремящихся подорвать наши институты и наш образ жизни", - написал глава МИД в четверг в Twitter, пояснив, что эту мысль он озвучил в ходе выступления в Университете Глазго.

"Британия должна и будет называть (тех, кто стоит за кибератаками - ИФ), пристыжать их. Мы должны судить и противостоять тем, кто совершает кибератаки от лица недоброжелательных государств", - добавил он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]