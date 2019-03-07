Официальный Баку призывает Москву выполнять обязательства в рамках двусторонних отношений – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана призывает российскую сторону обеспечить взятые на себя обязательства в рамках двухсторонних отношений.

МИД Азербайджана отмечает, что 5-6 марта в Москве состоялось второе заседание российско-армянского «Лазаревского клуба». В нём приняли участие официальные представители исполнительной и законодательной властей РФ в лице советника президента РФ С.Глазьева, который передал участникам заседания приветствие президента России Владимира Путина, а также первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. Кроме этого, в заседании присутствовали представители незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

«В очередной раз призываем российскую сторону обеспечить взятые на себя обязательства в рамках двухсторонних отношений. В частности соблюдение положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года, где особо оговорено, что "Стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленные против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны"»,- говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что ранее выразило свое недовольство и возмущение МИД РФ в связи с приглашением на первое заседание вышеупомянутого клуба представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, равно как и прозвучавшим там высказываниям, открыто ущемляющим суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Доводим до сведения российской стороны, что наличие конкретных данных по участию высокопоставленных официальных лиц государственных органов РФ на вышеуказанном заседании, где они присутствовали наряду с представителями незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, грубейшим образом противоречит обязательствам страны-сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ»,- отмечается в заявлении.

В МИД напомнили, что мандат сопредседателей МГ ОБСЕ, четко указывает, что «сопредседатели в своей деятельности будут руководствоваться принципами и нормами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями форумов ОБСЕ, включая решение Совета Министров от 24 марта 1992 г., и в частности решением Будапештского саммита, также как и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН».

Ф.Исазаде