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07.03.2019 16:03

В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу

6 и 7 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) проходили праздничные мероприятия, посвященные русскому народному празднику Масленице. Как известно, этот «праздник с блинами» предшествует Великому посту перед Пасхой.

Накануне РИКЦ посетил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Он принял участие в открытии фотовыставки «Москва – Баку. Женский взгляд», организованной представительством Россотрудничества в Азербайджане и российским журналом «Russian Business Guide».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]