В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу

6 и 7 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) проходили праздничные мероприятия, посвященные русскому народному празднику Масленице. Как известно, этот «праздник с блинами» предшествует Великому посту перед Пасхой.
Накануне РИКЦ посетил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Он принял участие в открытии фотовыставки «Москва – Баку. Женский взгляд», организованной представительством Россотрудничества в Азербайджане и российским журналом «Russian Business Guide».
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»