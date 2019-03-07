В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу

6 и 7 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) проходили праздничные мероприятия, посвященные русскому народному празднику Масленице. Как известно, этот «праздник с блинами» предшествует Великому посту перед Пасхой.

Накануне РИКЦ посетил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Он принял участие в открытии фотовыставки «Москва – Баку. Женский взгляд», организованной представительством Россотрудничества в Азербайджане и российским журналом «Russian Business Guide».