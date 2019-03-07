В ЕС сожалеют о выдворении из Венесуэлы германского посла

В ЕС еще надеются, что решение венесуэльских властей об объявлении посла ФРГ Даниэля Кринера персона нон-грата является не окончательным, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы сожалеем, что германскому послу было настоятельно предложено покинуть страну. В то время, как политический контекст сложен, союз поддерживал контакты со всеми сторонами, включая правительство господина Мадуро. В этих обстоятельствах мы надеемся, что данное решение может быть пересмотрено", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Мы придерживаемся обязательства найти мирное решение в Венесуэле. Вы знаете о роли, которую мы сыграли в учреждении контактной группы, и Германия - ее активный член", - добавила представитель Ф.Могерини.

Она сообщила, что Международная контактная группа продолжает свою работу, готовится проведение совещания группы на министерском уровне в течение марта. "Ни цели, ни намерения, ни решимость Европейского союза не изменились", - подчеркнула М.Коцьянчич.

Она подтвердила, что одной из целей контактной группы является "дать возможность народу Венесуэлы избрать президента на новых выборах, которые будут демократическими и пройдут при всех необходимых гарантиях".

Другая часть работы контактной группы - это гуманитарная помощь, и эта деятельность также продолжается, отметила М.Коцьянчич.

В среду стало известно, что Каракас объявил Д.Кринера персона нон-грата и дал ему 48 часов на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

В заявлении, распространенном венесуэльским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что этот шаг предпринят ввиду его "постоянного вмешательства во внутренние дела страны".

В документе говорится, что действия посла Германии противоречили нормам дипломатических отношений.

"Деятельность Д.Кринера противоречит не только основным нормам дипломатических отношений, но и четким критериям, выраженным юридическим управлением федерального германского парламента", - заявляет МИД Венесуэлы.

"Венесуэла считает неприемлемым факт того, что представитель иностранного государства использовал территорию (посольства) для выражения более частной роли, чем то предписано государственному служащему", - отмечается в заявлении.

Берлин, в свою очередь, объявил, что Д.Кринер покидает Каракас "для консультаций".