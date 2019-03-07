Цены на нефть растут в четверг, Brent подорожала до $66,9 за баррель

Нефть эталонных марок активно поднимается в цене в ходе торгов в четверг благодаря данным о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:56 подорожали на $0,90 (1,36%) - до $66,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к указанному времени на $0,62 (1,1%) - до $56,84 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей, максимальными темпами с середины января.

Тем не менее, запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.

"Рынок получил множество новостей, которые оказали поддержку ценам, в последние две недели, однако выше определенного уровня котировки не поднялись, - указывает аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Динамика запасов топлива в США в целом соответствует обычным для этого времени года изменениям".

Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка стали слухи о том, что президент США Дональд Трамп стремится в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. Если две страны уладят противоречия в сфере торговли, это окажет поддержку мировой экономике в целом и спросу на нефть в частности.