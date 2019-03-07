Цены на нефть растут в четверг, Brent подорожала до $66,9 за баррель

Нефть эталонных марок активно поднимается в цене в ходе торгов в четверг благодаря данным о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:56 подорожали на $0,90 (1,36%) - до $66,89 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к указанному времени на $0,62 (1,1%) - до $56,84 за баррель.
Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей, максимальными темпами с середины января.
Тем не менее, запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.
"Рынок получил множество новостей, которые оказали поддержку ценам, в последние две недели, однако выше определенного уровня котировки не поднялись, - указывает аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Динамика запасов топлива в США в целом соответствует обычным для этого времени года изменениям".
Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка стали слухи о том, что президент США Дональд Трамп стремится в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. Если две страны уладят противоречия в сфере торговли, это окажет поддержку мировой экономике в целом и спросу на нефть в частности.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Индии
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана
Официальный Баку призывает Москву выполнять обязательства в рамках двусторонних отношений – МИД Азербайджана
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью
Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Освобожденные из афганского плена молдавские летчики прибыли в Кишинев
Москва встала днем в 10 балльных пробках
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»