Великобритания усложнит процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам

Великобритания планирует ужесточить процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам в попытке разобраться с отмыванием денег, а также в ответ на ухудшение отношений с Россией после инцидента в Солсбери.

Претендентам на получение визы инвестора придется доказать, что они располагали капиталом в 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн), по крайней мере, последние два года, а не 90 дней, как в настоящее время, сообщает агентство Bloomberg.

Временные ограничения не касаются инвестиций в британские гособлигации, которые соответствуют интересам экономики Великобритании.

Власти страны исследуют происхождения состояний российских граждан, выбравших Лондон для проживания, и британские законодатели рассматривают приток российских денег в страну, как вопрос национальной безопасности.

В марте 2018 года в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было применено нервнопаралитическое вещество военного назначения. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению. В Москве отрицают связь инцидента в Солсбери с российскими спецслужбами.