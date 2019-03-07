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Дальнее зарубежье 07.03.2019 23:30

Великобритания усложнит процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам

Великобритания планирует ужесточить процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам в попытке разобраться с отмыванием денег, а также в ответ на ухудшение отношений с Россией после инцидента в Солсбери.

Претендентам на получение визы инвестора придется доказать, что они располагали капиталом в 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн), по крайней мере, последние два года, а не 90 дней, как в настоящее время, сообщает агентство Bloomberg.

Временные ограничения не касаются инвестиций в британские гособлигации, которые соответствуют интересам экономики Великобритании.

Власти страны исследуют происхождения состояний российских граждан, выбравших Лондон для проживания, и британские законодатели рассматривают приток российских денег в страну, как вопрос национальной безопасности.

В марте 2018 года в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было применено нервнопаралитическое вещество военного назначения. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению. В Москве отрицают связь инцидента в Солсбери с российскими спецслужбами.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИНВЕСТОРЫ, ВИЗЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]