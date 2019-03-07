Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале увеличились на 2,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 761,9 млн на 28 февраля 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, за январь-февраль 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,4%.

При этом в феврале валютные резервы ЦБА увеличились на 1,9% или на $139 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.

А.Мамедов