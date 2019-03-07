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Макроэкономика 07.03.2019 16:31

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале увеличились на 2,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 761,9 млн на 28 февраля 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, за январь-февраль 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,4%.

При этом в феврале валютные резервы ЦБА увеличились на 1,9% или на $139 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.

А.Мамедов

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]