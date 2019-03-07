Освобожденные из афганского плена молдавские летчики прибыли в Кишинев

Освобожденные из афганского плена молдавские летчики Михаил Крихан и Ионел Буруянэ прибыли в четверг в Кишинев, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

В сообщении отмечается, что "молдавские летчики, которые были освобождены из афганского плена месяц назад, до сих пор находились в Москве; они прилетели в Кишинев в четверг".

"Их состояние удовлетворительное. Тем не менее, они будут оставаться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Как уже сообщал "Интерфакс", молдавские летчики попали в плен талибов (участники запрещенного в РФ движения "Талибан") в ноябре 2015 года. Все попытки молдавских властей освободить летчиков не увенчались успехом. Они были освобождены в начале февраля усилиями президента Молдавии Игоря Додона, который попросил об этом российские власти.

И.Додон выразил благодарность России за оказанную помощь. В то же время между президентом, парламентом и правительством Молдавии возник спор в связи с тем, что летчики прибыли не в Кишинев, а в Москву и оставались на попечении российских властей.

Правительство и парламент Молдавии обвинили президента в том, что он хотел извлечь из этого политические дивиденды. Поэтому решено было, что летчики вернутся в Кишинев после парламентских выборов.