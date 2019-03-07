Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года будет представлен в марте, заявил генеральный директор АНО "УЕФА ЕВРО 2020" Алексей Сорокин.
"В марте будет представлен талисман Евро-2020, а в июне стартует продажа билетов", - сказал А.Сорокин на первом заседании Наблюдательного совета АНО "УЕФА ЕВРО 2020".
В 2020 году чемпионат Европы примут 11 городов различных стран, включая Россию. Три матча групповой стадии и четвертьфинал пройдут в Санкт-Петербурге.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»