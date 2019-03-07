Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 07.03.2019 16:50

Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года будет представлен в марте, заявил генеральный директор АНО "УЕФА ЕВРО 2020" Алексей Сорокин.

"В марте будет представлен талисман Евро-2020, а в июне стартует продажа билетов", - сказал А.Сорокин на первом заседании Наблюдательного совета АНО "УЕФА ЕВРО 2020".

В 2020 году чемпионат Европы примут 11 городов различных стран, включая Россию. Три матча групповой стадии и четвертьфинал пройдут в Санкт-Петербурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ТАЛИСМАН


Похожие новости


Кристиан Пулишич перешел в "Челси" за $73 млн, став самым дорогим американским футболистом в истории Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" в 1/8 финала сыграет с "Аяксом", прошлогодний финалист "Ливерпуль" сразится с "Баварией" Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020 Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Отели Баку способны принять иностранных болельщиков во время финала Лиги Европы в 2019 году – министр культуры и туризма Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]