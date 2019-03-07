Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года будет представлен в марте, заявил генеральный директор АНО "УЕФА ЕВРО 2020" Алексей Сорокин.

"В марте будет представлен талисман Евро-2020, а в июне стартует продажа билетов", - сказал А.Сорокин на первом заседании Наблюдательного совета АНО "УЕФА ЕВРО 2020".

В 2020 году чемпионат Европы примут 11 городов различных стран, включая Россию. Три матча групповой стадии и четвертьфинал пройдут в Санкт-Петербурге.