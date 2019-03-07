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СНГ 07.03.2019 19:17

Москва встала днем в 10 балльных пробках

Заторы на дорогах в столице в четверг днем достигли максимальных значений, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Согласно данным ресурса, по состоянию на 15:45, пробки достигли 10 баллов. По прогнозу, к 17:00 заторы снизятся до 8 баллов, а к 20:00 - до 6 баллов.

Улучшение ситуации на дорогах, по данным портала, произойдет к 21:00, когда пробки будут на уровне 5 баллов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, ПРОБКИ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]