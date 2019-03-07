Москва встала днем в 10 балльных пробках

Заторы на дорогах в столице в четверг днем достигли максимальных значений, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Согласно данным ресурса, по состоянию на 15:45, пробки достигли 10 баллов. По прогнозу, к 17:00 заторы снизятся до 8 баллов, а к 20:00 - до 6 баллов.

Улучшение ситуации на дорогах, по данным портала, произойдет к 21:00, когда пробки будут на уровне 5 баллов.