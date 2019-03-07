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Бизнес и законодательство 07.03.2019 17:08

SIF выдал в четверг предпринимателям на западе Азербайджана льготных кредитов на 0,8 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) выдал в четверг 37 предпринимателям Аранского экономического района льготные кредиты на общую сумму 825,3 тыс. манатов, сообщает министерство экономики.

"Кредитование данных проектов позволит создать более 70 новых рабочих мест", - отмечается в сообщении ведомства.

В целом, за весь период деятельности SIF предпринимателям Аранского экономического района выдано 580 млн манатов на реализацию 13,9 тыс. инвестиционных проектов.

В министерстве также отметили, что с начала 2019 года предприниматели в Азербайджане на реализацию инвестиционных проектов получили льготных кредитов на 8,3 млн манатов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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