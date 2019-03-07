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Социум 07.03.2019 17:18

Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем 8 марта.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна! Сердечно поздравляю с Международным женским днем. Настоящее восхищение вызывают Ваши обаяние, интеллигентность и мудрый подход к решению важных государственных задач. Убежден, что Ваш опыт политической и общественной деятельности будет всемерно содействовать дальнейшему развитию партнерства», - отмечается в тексте поздравления белорусского лидера.

А.Лукашенко пожелал М.Алиевой здоровья, счастья и успехов на ответственном посту.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛУКАШЕНКО, АЛИЕВА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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