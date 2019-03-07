Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем 8 марта.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна! Сердечно поздравляю с Международным женским днем. Настоящее восхищение вызывают Ваши обаяние, интеллигентность и мудрый подход к решению важных государственных задач. Убежден, что Ваш опыт политической и общественной деятельности будет всемерно содействовать дальнейшему развитию партнерства», - отмечается в тексте поздравления белорусского лидера.

А.Лукашенко пожелал М.Алиевой здоровья, счастья и успехов на ответственном посту.

Б.Рустамбеков