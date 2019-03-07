ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП в еврозоне на 2019г до 1,1%, оценку инфляции - до 1,2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) резко ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоны на 2019 год, отметив, что инфляция вряд ли вернется к целевому уровню "чуть ниже 2% годовых" до конца 2021 года.
Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания назвал пересмотр "существенным".
Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП в 2019 году на 1,1% против предполагавшихся в декабре 1,7%, прогноз на 2020 год снижен с 1,7% до 1,6%, на 2021 год - подтвержден на уровне 1,5%.
Прогноз увеличения потребительских цен по итогам этого года был ухудшен до 1,2% с ранее предполагавшихся 1,6%, на следующий год - с 1,7% до 1,5%. В 2021 году ожидается инфляция в районе 1,6%, а не 1,8%, как ЕЦБ прогнозировал в декабре.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»