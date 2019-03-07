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Дальнее зарубежье 07.03.2019 20:30

ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП в еврозоне на 2019г до 1,1%, оценку инфляции - до 1,2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) резко ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоны на 2019 год, отметив, что инфляция вряд ли вернется к целевому уровню "чуть ниже 2% годовых" до конца 2021 года.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания назвал пересмотр "существенным".

Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП в 2019 году на 1,1% против предполагавшихся в декабре 1,7%, прогноз на 2020 год снижен с 1,7% до 1,6%, на 2021 год - подтвержден на уровне 1,5%.

Прогноз увеличения потребительских цен по итогам этого года был ухудшен до 1,2% с ранее предполагавшихся 1,6%, на следующий год - с 1,7% до 1,5%. В 2021 году ожидается инфляция в районе 1,6%, а не 1,8%, как ЕЦБ прогнозировал в декабре.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ПРОГНОЗЫ, ДРАГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]