ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП в еврозоне на 2019г до 1,1%, оценку инфляции - до 1,2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) резко ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоны на 2019 год, отметив, что инфляция вряд ли вернется к целевому уровню "чуть ниже 2% годовых" до конца 2021 года.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания назвал пересмотр "существенным".

Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП в 2019 году на 1,1% против предполагавшихся в декабре 1,7%, прогноз на 2020 год снижен с 1,7% до 1,6%, на 2021 год - подтвержден на уровне 1,5%.

Прогноз увеличения потребительских цен по итогам этого года был ухудшен до 1,2% с ранее предполагавшихся 1,6%, на следующий год - с 1,7% до 1,5%. В 2021 году ожидается инфляция в районе 1,6%, а не 1,8%, как ЕЦБ прогнозировал в декабре.