Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился в четверг с чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом, сообщает оборонное ведомство.
«В ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в сообщении.
Стороны отметили важность продолжения организации взаимных визитов представителей армий двух стран, а также сотрудничество в военно-технической сфере и в области военного образования.
Посол Э.Озорал представил Министру обороны нового военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Исмаила Хаккы Косеали.
З.Гасанов поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»