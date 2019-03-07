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Оборона 07.03.2019 18:42

Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился в четверг с чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом, сообщает оборонное ведомство.

«В ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в сообщении.

Стороны отметили важность продолжения организации взаимных визитов представителей армий двух стран, а также сотрудничество в военно-технической сфере и в области военного образования.

Посол Э.Озорал представил Министру обороны нового военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Исмаила Хаккы Косеали.

З.Гасанов поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, АТТАШЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]