Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился в четверг с чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом, сообщает оборонное ведомство.

«В ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в сообщении.

Стороны отметили важность продолжения организации взаимных визитов представителей армий двух стран, а также сотрудничество в военно-технической сфере и в области военного образования.

Посол Э.Озорал представил Министру обороны нового военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Исмаила Хаккы Косеали.

З.Гасанов поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами.

Б.Рустамбеков