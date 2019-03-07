Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Индии

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял копии верительных грамот новоназначенного посла Индии в Баку Бавитлунга Ванлалвавна, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В ходе встречи собеседники дали высокую оценку существующим отношениям между двумя странами, отметив высокий потенциал дальнейшего развития сотрудничества. Э.Мамедьяров проинформировал индийского посла об инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе и участии Азербайджана, и пригласил индийские компании принять в них участие»,- говорится в сообщении.
В то же время стороны выразили уверенность в том, что прямое воздушное сообщение между Азербайджаном и Индией придаст импульс дальнейшему расширению контактов, и отметили необходимость проведения взаимных туристических выставок.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Движения неприсоединения и другие интересующие стороны вопросы.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»