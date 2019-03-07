Уставный фонд АИКГФ увеличивается до 566 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в устав Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда», сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, уставный фонд АИКГФ увеличен на 100 млн манатов до 566 млн. млн манатов. Исполнение указа будет формироваться из следующих финансовых источников: 80 млн манатов из средств предусмотренных госбюджетом Азербайджана для АИКГФ; 20 млн манатов в рамках субсидий по процентам на манатные кредиты выданные предпринимателям в 2018 году в рамках государственных капвложений.

Б.Рустамбеков