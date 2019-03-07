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Финансы 07.03.2019 19:30

Уставный фонд АИКГФ увеличивается до 566 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в устав Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда», сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, уставный фонд АИКГФ увеличен на 100 млн манатов до 566 млн. млн манатов. Исполнение указа будет формироваться из следующих финансовых источников: 80 млн манатов из средств предусмотренных госбюджетом Азербайджана для АИКГФ; 20 млн манатов в рамках субсидий по процентам на манатные кредиты выданные предпринимателям в 2018 году в рамках государственных капвложений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, АИКГФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]