Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2019 21:47

Борьба с ИГ далека от завершения - американский военачальник

Миссия по полному уничтожению террористической группировки "Исламское государство" еще не завершена, признал глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Ликвидация географического халифата (группировки ИГ - ИФ) - это монументальное военное достижение, но борьба против ИГ и вооруженного экстремизма далека от конца, и наша миссия остается прежней", - сказал он в четверг во время слушаний в Конгрессе.

"Личный состав ИГ, эвакуированный из остатков халифата, в значительной степени остается мотивированным, неразбитым и радикализированным. Нам нужно продолжать бдительно противодействовать этой организации (ИГ - ИФ), которая теперь рассредоточилась на большой территории и распалась на отдельные части", - пояснил он.

По его мнению, в данный момент можно наблюдать не поражение ИГ, а перестройку ее стратегии, направленную на сохранение кадров, перемещение их в более безопасные районы и подготовку к контрудару.

В то же время Дж.Вотель заявил, что США продолжат вывод контингента из Сирии.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.

Однако коалиция по борьбе с террористами в Сирии продолжает освобождать оставшиеся небольшие участки в Сирии, подконтрольные боевикам ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИГ, БОРЬБА, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Президент Турции пообещал уничтожить остатки ИГ в Сирии - Трамп США могут направить в Гуантанамо новую партию захваченных террористов ИГ Тиллерсон на встрече с союзниками по борьбе с ИГ укажет на необходимость сосредоточиться на полной победе над террористами Террористы ИГИЛ совершают вылазки из сирийского Эт-Танфа, где расположена военная база США - Минобороны РФ Президент США заявляет об успехах в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке Турция является ключевым партнером США в борьбе с ИГ - госсекретарь Тиллерсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]