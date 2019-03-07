Премьер Литвы предлагает Минску заменить строящуюся БелАЭС газовой станцией

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в четверг подписал письмо премьеру Белоруссии Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.

"Премьер подписал письмо белорусскому премьеру, в котором предложил рассмотреть альтернативы БелАЭС", - сказал агентству BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

По его словам, в письме обращается внимание на действующий в Клайпеде терминал природного сжиженного газа и газопровод, который соединит Литву и Польшу, он будет запущен через пару лет.

"Если будет интерес, мы могли бы обеспечить поставки газа современной газовой электростанции, мы могли бы поставлять газ через Литву и из других стран или с терминала сжиженного газа", - отметил представитель Кабинета министров Литвы.

Вильнюс уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 км от границы Литвы и в 50 км от самого крупного города страны - Вильнюса. АЭС строит российская корпорация "Росатом".

Первый реактор белорусы планируют запустить в этом году, а второй - в следующем году.

С.Сквярнялис неожиданно заявил о новом предложении по БелЭАС на прошлой неделе, а в понедельник уточнил его детали. Согласно сообщению правительства, если Белоруссия откажется от проекта АЭС, то 60% уже созданной инфраструктуры может быть использовано для станции, работающей на газе.

Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С.Сквярнялиса в президентских выборах.

До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.