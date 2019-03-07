Родственники Франко продолжают настаивать на перезахоронении его останков в мадридском соборе Альмудена

Внуки бывшего испанского руководителя Франсиско Франко в четверг вновь заявили о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, несмотря на отказ испанского правительства в удовлетворении этой просьбы, сообщает испанская пресса.

По данным журналистов, в послании кабинету министров наследники Ф.Франко заявили, что укажут альтернативное место для захоронения только в том случае, если Верховный суд откажет в удовлетворении жалобы на вердикт испанского правительства, направленной ими туда ранее.

При этом испанская пресса отмечает, что семья Ф.Франко обращается к правительству с просьбой воздержаться от каких-либо действий, связанных с эксгумацией его останков, не принимая во внимание судебного решения.

Ранее в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

15 февраля родственникам Ф.Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. Однако по завершению этого срока члены семьи Ф.Франко подали жалобу в Верховный суд.

В конце сентября 2018 года испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить его в крипте собора Альмудена в Мадриде, однако правительство в этом отказало, сославшись на ситуацию с "обеспечением безопасности".

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина Павших, где он сейчас захоронен, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Ф.Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и республиканцев, и фалангистов.