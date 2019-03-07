Президент Эстонии отказалась подписывать закон, разрешающий военным проводить тайную слежку

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) отказалась подписывать закон, предоставляющий Силам обороны дополнительные права по проверке личных данных людей и проведении за ними тайной слежки.
По ее мнению, "закон противоречит конституции и может существенно нарушать основные права человека", сообщили "Интерфаксу" в четверг в канцелярии главы государства.
"В действующем правовом пространстве полиции и полиции безопасности предоставлены все достаточные права по проведению такого контроля, чтобы обеспечить защиту сфер безопасности и предупреждать возможную угрозу. Предоставление дополнительных прав еще и Силам обороны непропорционально и существенно нарушает людей, занятых в структурах обороны или поблизости от них", - говорится в обосновании отказа.
К.Кальюлайд добавила, что иное дело, есть ли у полицейских ведомства достаточные ресурсы для выполнения этих задач. "Но это не может быть достаточным обоснованием для предоставления новых прав по скрытому наблюдению. Вопросы ресурсов нужно решать в ходе переговоров по бюджету", подчеркнула она.
Парламент Эстонии 20 февраля 2019 года принял поправки в закон об организации Сил обороны, в которых в числе прочего вооруженным силам предоставлялось право пользоваться для защиты безопасности закрытыми данными из баз данных государства, местных самоуправлений, иных общественно-правовых или частно-правовых юридических лиц, пользоваться закрытой информацией и конспиративными приемами, скрыто следить за людьми.
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