Президент Эстонии отказалась подписывать закон, разрешающий военным проводить тайную слежку

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) отказалась подписывать закон, предоставляющий Силам обороны дополнительные права по проверке личных данных людей и проведении за ними тайной слежки.

По ее мнению, "закон противоречит конституции и может существенно нарушать основные права человека", сообщили "Интерфаксу" в четверг в канцелярии главы государства.

"В действующем правовом пространстве полиции и полиции безопасности предоставлены все достаточные права по проведению такого контроля, чтобы обеспечить защиту сфер безопасности и предупреждать возможную угрозу. Предоставление дополнительных прав еще и Силам обороны непропорционально и существенно нарушает людей, занятых в структурах обороны или поблизости от них", - говорится в обосновании отказа.

К.Кальюлайд добавила, что иное дело, есть ли у полицейских ведомства достаточные ресурсы для выполнения этих задач. "Но это не может быть достаточным обоснованием для предоставления новых прав по скрытому наблюдению. Вопросы ресурсов нужно решать в ходе переговоров по бюджету", подчеркнула она.

Парламент Эстонии 20 февраля 2019 года принял поправки в закон об организации Сил обороны, в которых в числе прочего вооруженным силам предоставлялось право пользоваться для защиты безопасности закрытыми данными из баз данных государства, местных самоуправлений, иных общественно-правовых или частно-правовых юридических лиц, пользоваться закрытой информацией и конспиративными приемами, скрыто следить за людьми.