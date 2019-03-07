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Дальнее зарубежье 07.03.2019 23:10

Военным США не поступал приказ уходить из Афганистана - американский военачальник

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в четверг заявил, что власти США не отдавали каких-либо приказов американским военным о выводе сил из Афганистана.

"Мы не получали указаний покинуть (Афганистан - ИФ). Не было приказов выводить оттуда что-либо", - сказал он во время слушаний в Конгрессе.

"Такому (развитию событий - ИФ) не способствуют ни политические условия, ни то, где мы сейчас находимся с урегулированием (в Афганистане - ИФ)", - пояснил он.

Он отметил, что в настоящий момент военные США, главным образом, заняты тренировкой афганских служб безопасности и помощью спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду в его миссии по стабилизации ситуации в этой стране.

Также выступавшая на слушаниях и.о. помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэти Уилбаргер в свою очередь заявила, что переговоры по афганскому урегулированию с участием движения "Талибан" являются "возможностью, которую мы (США - ИФ), безусловно, никогда не видели раньше".

В конце января этого года госсекретарь США Майк Помпео подтвердил ранее появлявшуюся в СМИ информацию, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.

Между тем исполняющий обязанности главы американского Минобороны Патрик Шанахан заявлял в середине февраля, что США не собираются сокращать войска в Афганистане в одностороннем порядке, а будут координировать этот процесс с НАТО.

Ранее сообщалось, что на переговорах З.Халилзада с делегацией "Талибана" обсуждался вопрос о выводе американских сил из Афганистана и о том, что уже есть предварительный график ухода воинского контингента США из этой страны. Однако американские официальные лица опровергли эту информацию.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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